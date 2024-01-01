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4,463.52004,478.5700
4,383.34004,335.6900
一般4,423.03804,412.3147
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AED兌IDR的統計資料

在過去30日，AED兌IDR的匯率高見4,463.5200，低見4,383.3400，平均匯率則為4,423.0380。AED兌IDR的波動率為-0.52。

在過去90日，AED兌IDR的匯率高見4,478.5700，低見4,335.6900，平均匯率則為4,412.3147. AED兌IDR的波動率為0.21。

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1 USD183.724278.520.9210.77758.4371.38418.461
1 INR0.01213.3270.0110.0090.6980.0170.22
1 PKR0.0040.30110.0030.0030.210.0050.066
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如何將阿聯酋迪拉姆兌換成印尼盾

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阿聯酋迪拉姆印尼盾兌換率
1 AED4,435.07000 IDR
5 AED22,175.35000 IDR
10 AED44,350.70000 IDR
20 AED88,701.40000 IDR
50 AED221,753.50000 IDR
100 AED443,507.00000 IDR
250 AED1,108,767.50000 IDR
500 AED2,217,535.00000 IDR
1000 AED4,435,070.00000 IDR
2000 AED8,870,140.00000 IDR
5000 AED22,175,350.00000 IDR
10000 AED44,350,700.00000 IDR
印尼盾阿聯酋迪拉姆兌換率
1 IDR0.00023 AED
5 IDR0.00113 AED
10 IDR0.00225 AED
20 IDR0.00451 AED
50 IDR0.01127 AED
100 IDR0.02255 AED
250 IDR0.05637 AED
500 IDR0.11274 AED
1000 IDR0.22548 AED
2000 IDR0.45095 AED
5000 IDR1.12738 AED
10000 IDR2.25476 AED