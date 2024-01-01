10 阿聯酋迪拉姆兌幾內亞法郎

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1 AED兌GNF匯率過去30日過去90日
2,345.92002,345.9200
2,330.80002,327.2100
一般2,342.17472,340.9631
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AED兌GNF的統計資料

在過去30日，AED兌GNF的匯率高見2,345.9200，低見2,330.8000，平均匯率則為2,342.1747。AED兌GNF的波動率為-0.31。

在過去90日，AED兌GNF的匯率高見2,345.9200，低見2,327.2100，平均匯率則為2,340.9631. AED兌GNF的波動率為-0.21。

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 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.724278.520.9210.77758.4371.38418.461
1 INR0.01213.3270.0110.0090.6980.0170.22
1 PKR0.0040.30110.0030.0030.210.0050.066
1 EUR1.08690.891302.36110.84463.441.50220.041

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如何將阿聯酋迪拉姆兌換成幾內亞法郎

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  • 2

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阿聯酋迪拉姆幾內亞法郎兌換率
1 AED2,335.28000 GNF
5 AED11,676.40000 GNF
10 AED23,352.80000 GNF
20 AED46,705.60000 GNF
50 AED116,764.00000 GNF
100 AED233,528.00000 GNF
250 AED583,820.00000 GNF
500 AED1,167,640.00000 GNF
1000 AED2,335,280.00000 GNF
2000 AED4,670,560.00000 GNF
5000 AED11,676,400.00000 GNF
10000 AED23,352,800.00000 GNF
幾內亞法郎阿聯酋迪拉姆兌換率
1 GNF0.00043 AED
5 GNF0.00214 AED
10 GNF0.00428 AED
20 GNF0.00856 AED
50 GNF0.02141 AED
100 GNF0.04282 AED
250 GNF0.10705 AED
500 GNF0.21411 AED
1000 GNF0.42821 AED
2000 GNF0.85643 AED
5000 GNF2.14106 AED
10000 GNF4.28213 AED