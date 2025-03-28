CORO ENERGY PLC 股票信息

CORO ENERGY PLC 是一家在伦敦证券交易所上市交易的公司，股票代码为 CORO.LON。

CORO.LON 股票目前表现如何？ 截至 28-03-2025，股价为 0.018116699999999996 USD。CORO.LON 的股价变动了 0 USD，与上一个收盘价 0.018116699999999996 USD 相比，变动幅度为 0.0000%。



在 28-03-2025，CORO.LON 的开盘价为 0.018116699999999996 USD，高点为 0.018375509999999998 USD，低点为 0.0175343775 USD。调整后的收盘价为 0.018116699999999996 USD，而收盘价为 0.018116699999999996 USD。调整后的收盘价是指根据所有适用的拆股/合股和股息分配进行调整后的收盘价，而收盘价是指股票在交易时段内的最后交易价格。



昨日股票交易量为 242619，表明市场活动的水平。



在上一交易日，CORO ENERGY PLC 的高点为 0.018375509999999998 USD，低点为 0.0175343775 USD。

CORO ENERGY PLC 的实时股价是多少？ 当您持有股票时，您就拥有了一家公司的股份或股权。您拥有这家公司的份额取决于您持有的股份数量与可用股份总数的关系。



这表示如果您拥有 1 股 CORO ENERGY PLC，您只拥有公司的一小部分。股价表示投资者认为公司这一部分的价值。



目前，1 股 CORO ENERGY PLC 的价值为 0.018116699999999996 USD。



请记住，股价和信息在整个交易日内可能不断波动。

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