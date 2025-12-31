使用 Wise 账户避免跨境汇款的隐性费用.*
Alpine Summit Energy Partners Inc 股票 (ALPS) (USD)
1 ALPS = 0.8694 USD
Alpine Summit Energy Partners Inc 股票表现一览
查看 Alpine Summit Energy Partners Inc 过去的财务业绩，如收入或净收入，及其过去和当前市值的摘要。
ALPS 股票表现
|前一日收盘价
|0.902
|日范围
|0.868 - 0.94
|年范围
|0 - 0
|市值
|24,114,700
|主要交易所
|NASDAQ
Alpine Summit Energy Partners Inc 表现
|摊薄每股收益 (TTM)
|0.69
|收入年同比增长率
|-14.1%
|收益年同比增长率
|0%
|利润率
|13.2%
关于 Alpine Summit Energy Partners Inc
Alpine Summit Energy Partners, Inc. is a dynamic energy development firm based in Nashville, Tennessee, focused on identifying and advancing opportunities within the U.S. energy sector. With a strategic approach to renewable energy projects, the company leverages innovative technologies and industry partnerships to enhance sustainability and drive growth. Alpine Summit is committed to delivering long-term value for its stakeholders by positioning itself at the forefront of the evolving energy landscape. Through its initiatives, it aims to contribute to a cleaner energy future while maximizing operational efficiency and profitability.
如何在买卖国际股票时省钱
- 1
从交易平台提款时避免跨境汇款的隐性费用*
投资国际股票时，您可能需要向国外汇款。使用 Wise，不会向您收取大笔费用，也没有隐性或其他收费，因此会比您之前的汇款费用更优惠。
- 2
在适当的时候将您的资金兑换成其他货币
在您的首选平台上卖出股票时，在您的 Wise 账户中以 40 种货币持有股票收益。以美元卖出，在您的 Wise 账户中持有，并在需要时进行兑换。
- 3
使用 Wise 借记卡进行日常消费和提款
我们的 Wise 借记卡是一种方便的资金消费方式 – 可用于在线或店内交易，也可以从 ATM 提现。没有附加费用，也没有隐性交易费用。
使用 Wise 账户避免跨境汇款的隐性费用*
通过 Wise，享受真实的中间市场汇率和低廉透明的手续费，轻松完成经济高效的国际交易。银行常常宣传免费或低成本转账，却在汇率中添加隐性加价。Wise 提供真实的中间市场汇率，助您在国际汇款中节省大量费用。
免责声明
Wise 的国际股票代码提供的信息仅供参考。此工具和平台不提供股票买卖服务，不应将其中显示的数据视为财务建议。
所有投资决定都应在经过彻底研究并咨询合格的财务顾问后做出。我们不保证所提供信息的准确性或完整性，用户在做出投资选择时应谨慎行事并寻求专业指导。
请注意，某些产品或功能可能不会在所有地区提供。请访问 www.wise.com 查看是否在该国家/地区提供并详细了解我们的产品。