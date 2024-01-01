250 太平洋法郎兑瓦努阿图瓦图

按实际汇率将 XPF 换算成 VUV

250 xpf
274 vuv

₣1.000 XPF = VT1.095 VUV

09:20 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.36118.8680.93383.3640.7991.531.366
1 SGD0.735113.860.68561.2360.5871.1241.003
1 ZAR0.0530.07210.0494.4180.0420.0810.072
1 EUR1.0721.45920.225189.3570.8571.641.464

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将CFP francs兑换成瓦努阿图瓦图

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择XPF作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择VUV作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示XPF兑VUV的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 太平洋法郎

XPF兑USD

XPF兑SGD

XPF兑ZAR

XPF兑EUR

XPF兑INR

XPF兑GBP

XPF兑AUD

XPF兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
太平洋法郎/瓦努阿图瓦图汇率
1 XPF1.09492 VUV
5 XPF5.47460 VUV
10 XPF10.94920 VUV
20 XPF21.89840 VUV
50 XPF54.74600 VUV
100 XPF109.49200 VUV
250 XPF273.73000 VUV
500 XPF547.46000 VUV
1000 XPF1,094.92000 VUV
2000 XPF2,189.84000 VUV
5000 XPF5,474.60000 VUV
10000 XPF10,949.20000 VUV
瓦努阿图瓦图/太平洋法郎汇率
1 VUV0.91331 XPF
5 VUV4.56654 XPF
10 VUV9.13307 XPF
20 VUV18.26614 XPF
50 VUV45.66535 XPF
100 VUV91.33070 XPF
250 VUV228.32675 XPF
500 VUV456.65350 XPF
1000 VUV913.30700 XPF
2000 VUV1,826.61400 XPF
5000 VUV4,566.53500 XPF
10000 VUV9,133.07000 XPF