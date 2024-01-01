100 太平洋法郎兑汤加潘加

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太平洋法郎/汤加潘加汇率
1 XPF0.02117 TOP
5 XPF0.10586 TOP
10 XPF0.21172 TOP
20 XPF0.42344 TOP
50 XPF1.05861 TOP
100 XPF2.11721 TOP
250 XPF5.29303 TOP
500 XPF10.58605 TOP
1000 XPF21.17210 TOP
2000 XPF42.34420 TOP
5000 XPF105.86050 TOP
10000 XPF211.72100 TOP
汤加潘加/太平洋法郎汇率
1 TOP47.23190 XPF
5 TOP236.15950 XPF
10 TOP472.31900 XPF
20 TOP944.63800 XPF
50 TOP2,361.59500 XPF
100 TOP4,723.19000 XPF
250 TOP11,807.97500 XPF
500 TOP23,615.95000 XPF
1000 TOP47,231.90000 XPF
2000 TOP94,463.80000 XPF
5000 TOP236,159.50000 XPF
10000 TOP472,319.00000 XPF