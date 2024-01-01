20 太平洋法郎兑巴拉圭瓜拉尼

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太平洋法郎/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 XPF66.78020 PYG
5 XPF333.90100 PYG
10 XPF667.80200 PYG
20 XPF1,335.60400 PYG
50 XPF3,339.01000 PYG
100 XPF6,678.02000 PYG
250 XPF16,695.05000 PYG
500 XPF33,390.10000 PYG
1000 XPF66,780.20000 PYG
2000 XPF133,560.40000 PYG
5000 XPF333,901.00000 PYG
10000 XPF667,802.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼/太平洋法郎汇率
1 PYG0.01497 XPF
5 PYG0.07487 XPF
10 PYG0.14975 XPF
20 PYG0.29949 XPF
50 PYG0.74873 XPF
100 PYG1.49745 XPF
250 PYG3.74363 XPF
500 PYG7.48725 XPF
1000 PYG14.97450 XPF
2000 PYG29.94900 XPF
5000 PYG74.87250 XPF
10000 PYG149.74500 XPF