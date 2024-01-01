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太平洋法郎/港元汇率
1 XPF0.07028 HKD
5 XPF0.35138 HKD
10 XPF0.70276 HKD
20 XPF1.40552 HKD
50 XPF3.51380 HKD
100 XPF7.02759 HKD
250 XPF17.56898 HKD
500 XPF35.13795 HKD
1000 XPF70.27590 HKD
2000 XPF140.55180 HKD
5000 XPF351.37950 HKD
10000 XPF702.75900 HKD
港元/太平洋法郎汇率
100 HKD1,422.96000 XPF
200 HKD2,845.92000 XPF
300 HKD4,268.88000 XPF
500 HKD7,114.80000 XPF
1000 HKD14,229.60000 XPF
2000 HKD28,459.20000 XPF
2500 HKD35,574.00000 XPF
3000 HKD42,688.80000 XPF
4000 HKD56,918.40000 XPF
5000 HKD71,148.00000 XPF
10000 HKD142,296.00000 XPF
20000 HKD284,592.00000 XPF