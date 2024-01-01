100 太平洋法郎兑阿根廷比索

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太平洋法郎/阿根廷比索汇率
1 XPF7.84419 ARS
5 XPF39.22095 ARS
10 XPF78.44190 ARS
20 XPF156.88380 ARS
50 XPF392.20950 ARS
100 XPF784.41900 ARS
250 XPF1,961.04750 ARS
500 XPF3,922.09500 ARS
1000 XPF7,844.19000 ARS
2000 XPF15,688.38000 ARS
5000 XPF39,220.95000 ARS
10000 XPF78,441.90000 ARS
阿根廷比索/太平洋法郎汇率
1 ARS0.12748 XPF
5 ARS0.63742 XPF
10 ARS1.27483 XPF
20 ARS2.54966 XPF
50 ARS6.37415 XPF
100 ARS12.74830 XPF
250 ARS31.87075 XPF
500 ARS63.74150 XPF
1000 ARS127.48300 XPF
2000 ARS254.96600 XPF
5000 ARS637.41500 XPF
10000 ARS1,274.83000 XPF