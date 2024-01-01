100 西非法郎兑萨摩亚塔拉

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西非法郎/萨摩亚塔拉汇率
1 XOF0.00453 WST
5 XOF0.02266 WST
10 XOF0.04533 WST
20 XOF0.09065 WST
50 XOF0.22663 WST
100 XOF0.45327 WST
250 XOF1.13318 WST
500 XOF2.26635 WST
1000 XOF4.53270 WST
2000 XOF9.06540 WST
5000 XOF22.66350 WST
10000 XOF45.32700 WST
萨摩亚塔拉/西非法郎汇率
1 WST220.61900 XOF
5 WST1,103.09500 XOF
10 WST2,206.19000 XOF
20 WST4,412.38000 XOF
50 WST11,030.95000 XOF
100 WST22,061.90000 XOF
250 WST55,154.75000 XOF
500 WST110,309.50000 XOF
1000 WST220,619.00000 XOF
2000 WST441,238.00000 XOF
5000 WST1,103,095.00000 XOF
10000 WST2,206,190.00000 XOF