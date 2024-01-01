10 西非法郎兑印尼盾

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西非法郎/印尼盾汇率
1 XOF26.53500 IDR
5 XOF132.67500 IDR
10 XOF265.35000 IDR
20 XOF530.70000 IDR
50 XOF1,326.75000 IDR
100 XOF2,653.50000 IDR
250 XOF6,633.75000 IDR
500 XOF13,267.50000 IDR
1000 XOF26,535.00000 IDR
2000 XOF53,070.00000 IDR
5000 XOF132,675.00000 IDR
10000 XOF265,350.00000 IDR
印尼盾/西非法郎汇率
1 IDR0.03769 XOF
5 IDR0.18843 XOF
10 IDR0.37686 XOF
20 IDR0.75372 XOF
50 IDR1.88431 XOF
100 IDR3.76861 XOF
250 IDR9.42153 XOF
500 IDR18.84305 XOF
1000 IDR37.68610 XOF
2000 IDR75.37220 XOF
5000 IDR188.43050 XOF
10000 IDR376.86100 XOF