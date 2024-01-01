50 萨摩亚塔拉兑英镑

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GBP
1 WST兑GBP过去 30 天过去 90 天
0.28510.2878
0.27680.2768
一般0.28140.2820
更改1.98%-0.41%
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1 WST 兑 GBP 统计信息

过去 30 天，WST 兑 GBP 的表现如下：30 天高点为 0.2851，30 天低点为 0.2768。这意味着 30 天平均值为 0.2814。WST 兑 GBP 的变化为 1.98。

过去 90 天，WST 兑 GBP 的表现如下：90 天高点为 0.2878，90 天低点为 0.2768。这意味着 90 天平均值为 0.2820。WST 兑 GBP 的变化为 -0.41。

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 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9261.49717.5371.3820.7784.1011.316
1 EUR1.0811.61618.9361.4920.83290.8081.421
1 AUD0.6680.619111.7160.9230.51556.1840.879
1 ZAR0.0570.0530.08510.0790.0444.7960.075

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萨摩亚塔拉/英镑汇率
1 WST0.28316 GBP
5 WST1.41581 GBP
10 WST2.83161 GBP
20 WST5.66322 GBP
50 WST14.15805 GBP
100 WST28.31610 GBP
250 WST70.79025 GBP
500 WST141.58050 GBP
1000 WST283.16100 GBP
2000 WST566.32200 GBP
5000 WST1,415.80500 GBP
10000 WST2,831.61000 GBP
英镑/萨摩亚塔拉汇率
1 GBP3.53156 WST
5 GBP17.65780 WST
10 GBP35.31560 WST
20 GBP70.63120 WST
50 GBP176.57800 WST
100 GBP353.15600 WST
250 GBP882.89000 WST
500 GBP1,765.78000 WST
1000 GBP3,531.56000 WST
2000 GBP7,063.12000 WST
5000 GBP17,657.80000 WST
10000 GBP35,315.60000 WST