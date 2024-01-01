500,000 越南盾兑马达加斯加阿里亚里

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MGA
1 VND兑MGA过去 30 天过去 90 天
0.18440.1846
0.18030.1781
一般0.18350.1827
更改-1.73%0.75%
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1 VND 兑 MGA 统计信息

过去 30 天，VND 兑 MGA 的表现如下：30 天高点为 0.1844，30 天低点为 0.1803。这意味着 30 天平均值为 0.1835。VND 兑 MGA 的变化为 -1.73。

过去 90 天，VND 兑 MGA 的表现如下：90 天高点为 0.1846，90 天低点为 0.1781。这意味着 90 天平均值为 0.1827。VND 兑 MGA 的变化为 0.75。

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 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.4960.9261.3161,379.421.38233.484151.065
1 AUD0.66810.6190.88921.9350.92322.379100.964
1 EUR1.081.61611.4211,489.841.49236.164163.16
1 SGD0.761.1370.70411,048.151.0525.442114.787

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越南盾/马达加斯加阿里亚里汇率
1000 VND180.32800 MGA
2000 VND360.65600 MGA
5000 VND901.64000 MGA
10000 VND1,803.28000 MGA
20000 VND3,606.56000 MGA
50000 VND9,016.40000 MGA
100000 VND18,032.80000 MGA
200000 VND36,065.60000 MGA
500000 VND90,164.00000 MGA
1000000 VND180,328.00000 MGA
2000000 VND360,656.00000 MGA
5000000 VND901,640.00000 MGA
马达加斯加阿里亚里/越南盾汇率
1 MGA5.54545 VND
5 MGA27.72725 VND
10 MGA55.45450 VND
20 MGA110.90900 VND
50 MGA277.27250 VND
100 MGA554.54500 VND
250 MGA1,386.36250 VND
500 MGA2,772.72500 VND
1000 MGA5,545.45000 VND
2000 MGA11,090.90000 VND
5000 MGA27,727.25000 VND
10000 MGA55,454.50000 VND