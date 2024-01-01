1 乌拉圭比索兑罗马尼亚列伊

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1 UYU兑RON过去 30 天过去 90 天
0.11080.1143
0.10560.1056
一般0.10860.1106
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1 UYU 兑 RON 统计信息

过去 30 天，UYU 兑 RON 的表现如下：30 天高点为 0.1108，30 天低点为 0.1056。这意味着 30 天平均值为 0.1086。UYU 兑 RON 的变化为 3.64。

过去 90 天，UYU 兑 RON 的表现如下：90 天高点为 0.1143，90 天低点为 0.1056。这意味着 90 天平均值为 0.1106。UYU 兑 RON 的变化为 -2.74。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08190.8911.4941.6180.93521.446
1 GBP1.211.297109.071.7931.9411.12325.735
1 USD0.9250.771184.0841.3821.4960.86519.84
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.236

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乌拉圭比索/罗马尼亚列伊汇率
1 UYU0.11094 RON
5 UYU0.55469 RON
10 UYU1.10939 RON
20 UYU2.21878 RON
50 UYU5.54695 RON
100 UYU11.09390 RON
250 UYU27.73475 RON
500 UYU55.46950 RON
1000 UYU110.93900 RON
2000 UYU221.87800 RON
5000 UYU554.69500 RON
10000 UYU1,109.39000 RON
罗马尼亚列伊/乌拉圭比索汇率
1 RON9.01393 UYU
5 RON45.06965 UYU
10 RON90.13930 UYU
20 RON180.27860 UYU
50 RON450.69650 UYU
100 RON901.39300 UYU
250 RON2,253.48250 UYU
500 RON4,506.96500 UYU
1000 RON9,013.93000 UYU
2000 RON18,027.86000 UYU
5000 RON45,069.65000 UYU
10000 RON90,139.30000 UYU