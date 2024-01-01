5 乌拉圭比索兑牙买加元

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$U1.000 UYU = J$3.818 JMD

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JMD
1 UYU兑JMD过去 30 天过去 90 天
3.81773.8987
3.70793.7079
一般3.78443.8417
更改1.35%-1.80%
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1 UYU 兑 JMD 统计信息

过去 30 天，UYU 兑 JMD 的表现如下：30 天高点为 3.8177，30 天低点为 3.7079。这意味着 30 天平均值为 3.7844。UYU 兑 JMD 的变化为 1.35。

过去 90 天，UYU 兑 JMD 的表现如下：90 天高点为 3.8987，90 天低点为 3.7079。这意味着 90 天平均值为 3.8417。UYU 兑 JMD 的变化为 -1.80。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8341.0890.8451.4941.6170.93621.443
1 GBP1.211.296108.9891.7921.9391.12225.726
1 USD0.9260.771184.0811.3821.4960.86619.846
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.236

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乌拉圭比索/牙买加元汇率
1 UYU3.81774 JMD
5 UYU19.08870 JMD
10 UYU38.17740 JMD
20 UYU76.35480 JMD
50 UYU190.88700 JMD
100 UYU381.77400 JMD
250 UYU954.43500 JMD
500 UYU1,908.87000 JMD
1000 UYU3,817.74000 JMD
2000 UYU7,635.48000 JMD
5000 UYU19,088.70000 JMD
10000 UYU38,177.40000 JMD
牙买加元/乌拉圭比索汇率
1 JMD0.26194 UYU
5 JMD1.30968 UYU
10 JMD2.61935 UYU
20 JMD5.23870 UYU
50 JMD13.09675 UYU
100 JMD26.19350 UYU
250 JMD65.48375 UYU
500 JMD130.96750 UYU
1000 JMD261.93500 UYU
2000 JMD523.87000 UYU
5000 JMD1,309.67500 UYU
10000 JMD2,619.35000 UYU