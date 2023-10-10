5 美元兑至乌干达先令

按实际汇率将 USD 换算成 UGX

5 usd
18,725 ugx

1.00000 USD = 3745.00000 UGX

16:49 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
一种更便宜的国际在线购物方式

USD 兑 UGX 换算表

As of 1 min ago, 1 USD → 0 UGX
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0606588.23491.441161.651590.9591519.0688
1GBP1.1576111.2278102.141.668271.911871.1103222.0739
1USD0.942850.814465183.18951.358751.557150.904317.9784
1INR0.01133340.009790480.012020710.01633320.01871810.01087040.216114

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将US dollars兑换成至乌干达先令

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择USD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择UGX作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示USD兑UGX的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 美元

USD兑KRW

USD兑INR

USD兑JPY

USD兑CAD

USD兑EUR

USD兑GBP

USD兑CNY

USD兑MXN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
美元/乌干达先令汇率
1 USD3745.00000 UGX
5 USD18725.00000 UGX
10 USD37450.00000 UGX
20 USD74900.00000 UGX
50 USD187250.00000 UGX
100 USD374500.00000 UGX
250 USD936250.00000 UGX
500 USD1872500.00000 UGX
1000 USD3745000.00000 UGX
2000 USD7490000.00000 UGX
5000 USD18725000.00000 UGX
10000 USD37450000.00000 UGX
乌干达先令/美元汇率
1 UGX0.00027 USD
5 UGX0.00134 USD
10 UGX0.00267 USD
20 UGX0.00534 USD
50 UGX0.01335 USD
100 UGX0.02670 USD
250 UGX0.06676 USD
500 UGX0.13351 USD
1000 UGX0.26702 USD
2000 UGX0.53405 USD
5000 UGX1.33512 USD
10000 UGX2.67023 USD