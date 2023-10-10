50 美元兑to Peruvian nuevo soles

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1GBP1.1576811.22875102.2191.668461.911861.1110222.1154
1USD0.942150.813835183.18951.357851.555940.904217.9983
1INR0.01132540.009782910.012020710.01632240.01870350.01086920.216353

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美元/秘鲁新索尔汇率
1 USD3.82605 PEN
5 USD19.13025 PEN
10 USD38.26050 PEN
20 USD76.52100 PEN
50 USD191.30250 PEN
100 USD382.60500 PEN
250 USD956.51250 PEN
500 USD1913.02500 PEN
1000 USD3826.05000 PEN
2000 USD7652.10000 PEN
5000 USD19130.25000 PEN
10000 USD38260.50000 PEN
秘鲁新索尔/美元汇率
1 PEN0.26137 USD
5 PEN1.30683 USD
10 PEN2.61366 USD
20 PEN5.22732 USD
50 PEN13.06830 USD
100 PEN26.13660 USD
250 PEN65.34150 USD
500 PEN130.68300 USD
1000 PEN261.36600 USD
2000 PEN522.73200 USD
5000 PEN1306.83000 USD
10000 PEN2613.66000 USD