1 美元兑以色列新谢克尔

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1GBP1.1564711.2261101.9991.667011.910111.1100422.0367
1USD0.943250.815594183.18951.35961.557880.905417.973
1INR0.01133870.009804050.012020710.01634340.01872680.01088360.216049

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美元/以色列新谢克尔汇率
1 USD3.95070 ILS
5 USD19.75350 ILS
10 USD39.50700 ILS
20 USD79.01400 ILS
50 USD197.53500 ILS
100 USD395.07000 ILS
250 USD987.67500 ILS
500 USD1975.35000 ILS
1000 USD3950.70000 ILS
2000 USD7901.40000 ILS
5000 USD19753.50000 ILS
10000 USD39507.00000 ILS
以色列新谢克尔/美元汇率
1 ILS0.25312 USD
5 ILS1.26560 USD
10 ILS2.53120 USD
20 ILS5.06240 USD
50 ILS12.65600 USD
100 ILS25.31200 USD
250 ILS63.28000 USD
500 ILS126.56000 USD
1000 ILS253.12000 USD
2000 ILS506.24000 USD
5000 ILS1265.60000 USD
10000 ILS2531.20000 USD