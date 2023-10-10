1000 美元兑哥斯达黎加克朗

按实际汇率将 USD 换算成 CRC

1,000 usd
535,175 crc

1.00000 USD = 535.17500 CRC

14:52 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
一种更便宜的国际在线购物方式

USD 兑 CRC 换算表

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CRC
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86451.059588.1521.440761.652110.959719.1127
1GBP1.1567411.2256101.9721.666631.911121.1101222.1091
1USD0.943850.815927183.20151.359851.559330.905818.0394
1INR0.0113440.009806640.01201910.01634410.01874160.01088680.216816

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将US dollars兑换成哥斯达黎加克朗

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择USD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CRC作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示USD兑CRC的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 美元

USD兑KRW

USD兑INR

USD兑JPY

USD兑CAD

USD兑EUR

USD兑GBP

USD兑CNY

USD兑MXN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
美元/哥斯达黎加科朗汇率
1 USD535.17500 CRC
5 USD2675.87500 CRC
10 USD5351.75000 CRC
20 USD10703.50000 CRC
50 USD26758.75000 CRC
100 USD53517.50000 CRC
250 USD133793.75000 CRC
500 USD267587.50000 CRC
1000 USD535175.00000 CRC
2000 USD1070350.00000 CRC
5000 USD2675875.00000 CRC
10000 USD5351750.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/美元汇率
1 CRC0.00187 USD
5 CRC0.00934 USD
10 CRC0.01869 USD
20 CRC0.03737 USD
50 CRC0.09343 USD
100 CRC0.18685 USD
250 CRC0.46714 USD
500 CRC0.93428 USD
1000 CRC1.86855 USD
2000 CRC3.73710 USD
5000 CRC9.34275 USD
10000 CRC18.68550 USD