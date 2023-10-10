10000 美元兑文莱元

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USD 兑 BND 换算表

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1GBP1.1566711.22655102.041.665961.911111.1106422.1245
1USD0.943050.815295183.19251.358251.558120.905518.038
1INR0.01133560.00980010.012020310.01632660.01872910.01088440.216822

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美元/文莱元汇率
1 USD1.36445 BND
5 USD6.82225 BND
10 USD13.64450 BND
20 USD27.28900 BND
50 USD68.22250 BND
100 USD136.44500 BND
250 USD341.11250 BND
500 USD682.22500 BND
1000 USD1364.45000 BND
2000 USD2728.90000 BND
5000 USD6822.25000 BND
10000 USD13644.50000 BND
文莱元/美元汇率
1 BND0.73290 USD
5 BND3.66448 USD
10 BND7.32896 USD
20 BND14.65792 USD
50 BND36.64480 USD
100 BND73.28960 USD
250 BND183.22400 USD
500 BND366.44800 USD
1000 BND732.89600 USD
2000 BND1465.79200 USD
5000 BND3664.48000 USD
10000 BND7328.96000 USD