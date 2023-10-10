1 美元兑to Bulgarian levs

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1GBP1.156611.2262102.0081.665241.910421.1106922.1145
1USD0.94320.815528183.19051.358051.5580.905718.035
1INR0.01133810.009803130.012020610.01632460.01872810.01088710.216792

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如何将US dollars兑换成to Bulgarian levs

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plane
美元/保加利亚列弗汇率
1 USD1.84470 BGN
5 USD9.22350 BGN
10 USD18.44700 BGN
20 USD36.89400 BGN
50 USD92.23500 BGN
100 USD184.47000 BGN
250 USD461.17500 BGN
500 USD922.35000 BGN
1000 USD1844.70000 BGN
2000 USD3689.40000 BGN
5000 USD9223.50000 BGN
10000 USD18447.00000 BGN
保加利亚列弗/美元汇率
1 BGN0.54209 USD
5 BGN2.71047 USD
10 BGN5.42094 USD
20 BGN10.84188 USD
50 BGN27.10470 USD
100 BGN54.20940 USD
250 BGN135.52350 USD
500 BGN271.04700 USD
1000 BGN542.09400 USD
2000 BGN1084.18800 USD
5000 BGN2710.47000 USD
10000 BGN5420.94000 USD