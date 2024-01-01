20 乌克兰格里夫纳兑智利比索

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CLP
1 UAH兑CLP过去 30 天过去 90 天
23.254523.4762
21.895921.8959
一般22.554022.7281
更改2.83%0.56%
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1 UAH 兑 CLP 统计信息

过去 30 天，UAH 兑 CLP 的表现如下：30 天高点为 23.2545，30 天低点为 21.8959。这意味着 30 天平均值为 22.5540。UAH 兑 CLP 的变化为 2.83。

过去 90 天，UAH 兑 CLP 的表现如下：90 天高点为 23.4762，90 天低点为 21.8959。这意味着 90 天平均值为 22.7281。UAH 兑 CLP 的变化为 0.56。

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1 USD10.92484.0750.7681.3151.38317.5551.495
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乌克兰格里夫纳/智利比索汇率
1 UAH23.25450 CLP
5 UAH116.27250 CLP
10 UAH232.54500 CLP
20 UAH465.09000 CLP
50 UAH1,162.72500 CLP
100 UAH2,325.45000 CLP
250 UAH5,813.62500 CLP
500 UAH11,627.25000 CLP
1000 UAH23,254.50000 CLP
2000 UAH46,509.00000 CLP
5000 UAH116,272.50000 CLP
10000 UAH232,545.00000 CLP
智利比索/乌克兰格里夫纳汇率
1 CLP0.04300 UAH
5 CLP0.21501 UAH
10 CLP0.43002 UAH
20 CLP0.86005 UAH
50 CLP2.15012 UAH
100 CLP4.30024 UAH
250 CLP10.75060 UAH
500 CLP21.50120 UAH
1000 CLP43.00240 UAH
2000 CLP86.00480 UAH
5000 CLP215.01200 UAH
10000 CLP430.02400 UAH