2,000 突尼斯第纳尔兑土耳其里拉

按实际汇率将 TND 换算成 TRY

2,000 tnd
21,228.20 try

DT1.000 TND = TL10.61 TRY

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 TND兑TRYLast 30 daysLast 90 days
10.686210.6862
10.368310.2986
一般10.550110.4264
更改1.33%2.71%
View full history

1 TND to TRY stats

The performance of TND to TRY in the last 30 days saw a 30 day high of 10.6862 and a 30 day low of 10.3683. This means the 30 day average was 10.5501. The change for TND to TRY was 1.33.

The performance of TND to TRY in the last 90 days saw a 90 day high of 10.6862 and a 90 day low of 10.2986. This means the 90 day average was 10.4264. The change for TND to TRY was 2.71.

Track market rates

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将突尼斯第纳尔兑换成土耳其里拉

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TRY作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TND兑TRY的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

突尼斯第纳尔 的热门货币对

TND兑USD

TND兑EUR

TND兑GBP

TND兑INR

TND兑JPY

TND兑RUB

TND兑AUD

TND兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
突尼斯第纳尔/土耳其里拉汇率
1 TND10.61410 TRY
5 TND53.07050 TRY
10 TND106.14100 TRY
20 TND212.28200 TRY
50 TND530.70500 TRY
100 TND1,061.41000 TRY
250 TND2,653.52500 TRY
500 TND5,307.05000 TRY
1000 TND10,614.10000 TRY
2000 TND21,228.20000 TRY
5000 TND53,070.50000 TRY
10000 TND106,141.00000 TRY
土耳其里拉/突尼斯第纳尔汇率
1 TRY0.09421 TND
5 TRY0.47107 TND
10 TRY0.94214 TND
20 TRY1.88428 TND
50 TRY4.71070 TND
100 TRY9.42140 TND
250 TRY23.55350 TND
500 TRY47.10700 TND
1000 TRY94.21400 TND
2000 TRY188.42800 TND
5000 TRY471.07000 TND
10000 TRY942.14000 TND