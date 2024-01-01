250 突尼斯第纳尔兑泽西岛磅

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1 TND兑JEPLast 30 daysLast 90 days
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0.24810.2481
一般0.24990.2516
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1 TND to JEP stats

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The performance of TND to JEP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.2554 and a 90 day low of 0.2481. This means the 90 day average was 0.2516. The change for TND to JEP was -1.48.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/泽西岛镑汇率
1 TND0.25034 JEP
5 TND1.25169 JEP
10 TND2.50339 JEP
20 TND5.00678 JEP
50 TND12.51695 JEP
100 TND25.03390 JEP
250 TND62.58475 JEP
500 TND125.16950 JEP
1000 TND250.33900 JEP
2000 TND500.67800 JEP
5000 TND1,251.69500 JEP
10000 TND2,503.39000 JEP
泽西岛镑/突尼斯第纳尔汇率
1 JEP3.99459 TND
5 JEP19.97295 TND
10 JEP39.94590 TND
20 JEP79.89180 TND
50 JEP199.72950 TND
100 JEP399.45900 TND
250 JEP998.64750 TND
500 JEP1,997.29500 TND
1000 JEP3,994.59000 TND
2000 JEP7,989.18000 TND
5000 JEP19,972.95000 TND
10000 JEP39,945.90000 TND