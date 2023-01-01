突尼斯第纳尔兑至格恩西岛镑

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1 EUR10.86471.0978591.49921.491651.657380.9577518.9789
1 GBP1.1564711.2696105.8141.725011.916671.1076121.948
1 USD0.910850.78765183.3441.35871.509660.8724517.2873
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如何将突尼斯第纳尔兑换成至格恩西岛镑

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突尼斯第纳尔/根西岛镑汇率
1 TND0.25446 GGP
5 TND1.27229 GGP
10 TND2.54458 GGP
20 TND5.08916 GGP
50 TND12.72290 GGP
100 TND25.44580 GGP
250 TND63.61450 GGP
500 TND127.22900 GGP
1000 TND254.45800 GGP
2000 TND508.91600 GGP
5000 TND1272.29000 GGP
10000 TND2544.58000 GGP
根西岛镑/突尼斯第纳尔汇率
1 GGP3.92992 TND
5 GGP19.64960 TND
10 GGP39.29920 TND
20 GGP78.59840 TND
50 GGP196.49600 TND
100 GGP392.99200 TND
250 GGP982.48000 TND
500 GGP1964.96000 TND
1000 GGP3929.92000 TND
2000 GGP7859.84000 TND
5000 GGP19649.60000 TND
10000 GGP39299.20000 TND