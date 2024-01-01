50 突尼斯第纳尔兑埃及磅

按实际汇率将 TND 换算成 EGP

50 tnd
778.57 egp

DT1.000 TND = E£15.57 EGP

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 TND兑EGPLast 30 daysLast 90 days
15.611315.6113
15.248314.9790
一般15.441815.2703
更改1.80%2.51%
View full history

1 TND to EGP stats

The performance of TND to EGP in the last 30 days saw a 30 day high of 15.6113 and a 30 day low of 15.2483. This means the 30 day average was 15.4418. The change for TND to EGP was 1.80.

The performance of TND to EGP in the last 90 days saw a 90 day high of 15.6113 and a 90 day low of 14.9790. This means the 90 day average was 15.2703. The change for TND to EGP was 2.51.

Track market rates

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将突尼斯第纳尔兑换成埃及磅

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择EGP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TND兑EGP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

突尼斯第纳尔 的热门货币对

TND兑USD

TND兑EUR

TND兑GBP

TND兑INR

TND兑JPY

TND兑RUB

TND兑AUD

TND兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
突尼斯第纳尔/埃及镑汇率
1 TND15.57130 EGP
5 TND77.85650 EGP
10 TND155.71300 EGP
20 TND311.42600 EGP
50 TND778.56500 EGP
100 TND1,557.13000 EGP
250 TND3,892.82500 EGP
500 TND7,785.65000 EGP
1000 TND15,571.30000 EGP
2000 TND31,142.60000 EGP
5000 TND77,856.50000 EGP
10000 TND155,713.00000 EGP
埃及镑/突尼斯第纳尔汇率
1 EGP0.06422 TND
5 EGP0.32110 TND
10 EGP0.64221 TND
20 EGP1.28441 TND
50 EGP3.21103 TND
100 EGP6.42206 TND
250 EGP16.05515 TND
500 EGP32.11030 TND
1000 EGP64.22060 TND
2000 EGP128.44120 TND
5000 EGP321.10300 TND
10000 EGP642.20600 TND