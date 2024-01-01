10 突尼斯第纳尔兑人民币

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1 TND兑CNYLast 30 daysLast 90 days
2.34532.3453
2.31182.2989
一般2.33132.3210
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1 TND to CNY stats

The performance of TND to CNY in the last 30 days saw a 30 day high of 2.3453 and a 30 day low of 2.3118. This means the 30 day average was 2.3313. The change for TND to CNY was 0.90.

The performance of TND to CNY in the last 90 days saw a 90 day high of 2.3453 and a 90 day low of 2.2989. This means the 90 day average was 2.3210. The change for TND to CNY was 1.39.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/人民币汇率
1 TND2.33556 CNY
5 TND11.67780 CNY
10 TND23.35560 CNY
20 TND46.71120 CNY
50 TND116.77800 CNY
100 TND233.55600 CNY
250 TND583.89000 CNY
500 TND1,167.78000 CNY
1000 TND2,335.56000 CNY
2000 TND4,671.12000 CNY
5000 TND11,677.80000 CNY
10000 TND23,355.60000 CNY
人民币/突尼斯第纳尔汇率
1 CNY0.42816 TND
5 CNY2.14082 TND
10 CNY4.28164 TND
20 CNY8.56328 TND
50 CNY21.40820 TND
100 CNY42.81640 TND
250 CNY107.04100 TND
500 CNY214.08200 TND
1000 CNY428.16400 TND
2000 CNY856.32800 TND
5000 CNY2,140.82000 TND
10000 CNY4,281.64000 TND