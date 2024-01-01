500 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎

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15,679 xpf

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1 TMT兑XPFLast 30 daysLast 90 days
31.811431.9209
31.237131.2371
一般31.505731.5807
更改-0.93%-1.49%
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1 TMT to XPF stats

The performance of TMT to XPF in the last 30 days saw a 30 day high of 31.8114 and a 30 day low of 31.2371. This means the 30 day average was 31.5057. The change for TMT to XPF was -0.93.

The performance of TMT to XPF in the last 90 days saw a 90 day high of 31.9209 and a 90 day low of 31.2371. This means the 90 day average was 31.5807. The change for TMT to XPF was -1.49.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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土库曼斯坦马纳特/太平洋法郎汇率
1 TMT31.35860 XPF
5 TMT156.79300 XPF
10 TMT313.58600 XPF
20 TMT627.17200 XPF
50 TMT1,567.93000 XPF
100 TMT3,135.86000 XPF
250 TMT7,839.65000 XPF
500 TMT15,679.30000 XPF
1000 TMT31,358.60000 XPF
2000 TMT62,717.20000 XPF
5000 TMT156,793.00000 XPF
10000 TMT313,586.00000 XPF
太平洋法郎/土库曼斯坦马纳特汇率
1 XPF0.03189 TMT
5 XPF0.15945 TMT
10 XPF0.31889 TMT
20 XPF0.63778 TMT
50 XPF1.59446 TMT
100 XPF3.18892 TMT
250 XPF7.97230 TMT
500 XPF15.94460 TMT
1000 XPF31.88920 TMT
2000 XPF63.77840 TMT
5000 XPF159.44600 TMT
10000 XPF318.89200 TMT