100 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗

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1 TMT兑BGNLast 30 daysLast 90 days
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0.51090.5109
一般0.51570.5173
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1 TMT to BGN stats

The performance of TMT to BGN in the last 30 days saw a 30 day high of 0.5219 and a 30 day low of 0.5109. This means the 30 day average was 0.5157. The change for TMT to BGN was -1.36.

The performance of TMT to BGN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.5239 and a 90 day low of 0.5109. This means the 90 day average was 0.5173. The change for TMT to BGN was -1.49.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/保加利亚列弗汇率
1 TMT0.51480 BGN
5 TMT2.57400 BGN
10 TMT5.14800 BGN
20 TMT10.29600 BGN
50 TMT25.74000 BGN
100 TMT51.48000 BGN
250 TMT128.70000 BGN
500 TMT257.40000 BGN
1000 TMT514.80000 BGN
2000 TMT1,029.60000 BGN
5000 TMT2,574.00000 BGN
10000 TMT5,148.00000 BGN
保加利亚列弗/土库曼斯坦马纳特汇率
1 BGN1.94250 TMT
5 BGN9.71250 TMT
10 BGN19.42500 TMT
20 BGN38.85000 TMT
50 BGN97.12500 TMT
100 BGN194.25000 TMT
250 BGN485.62500 TMT
500 BGN971.25000 TMT
1000 BGN1,942.50000 TMT
2000 BGN3,885.00000 TMT
5000 BGN9,712.50000 TMT
10000 BGN19,425.00000 TMT