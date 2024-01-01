2,000 塔吉克斯坦索莫尼兑尼日利亚奈拉

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1 TJS兑NGNLast 30 daysLast 90 days
152.1080152.1080
141.1640115.3850
一般146.2844138.3948
更改6.87%30.84%
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1 TJS to NGN stats

The performance of TJS to NGN in the last 30 days saw a 30 day high of 152.1080 and a 30 day low of 141.1640. This means the 30 day average was 146.2844. The change for TJS to NGN was 6.87.

The performance of TJS to NGN in the last 90 days saw a 90 day high of 152.1080 and a 90 day low of 115.3850. This means the 90 day average was 138.3948. The change for TJS to NGN was 30.84.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
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塔吉克斯坦索莫尼/尼日利亚奈拉汇率
1 TJS150.97300 NGN
5 TJS754.86500 NGN
10 TJS1,509.73000 NGN
20 TJS3,019.46000 NGN
50 TJS7,548.65000 NGN
100 TJS15,097.30000 NGN
250 TJS37,743.25000 NGN
500 TJS75,486.50000 NGN
1000 TJS150,973.00000 NGN
2000 TJS301,946.00000 NGN
5000 TJS754,865.00000 NGN
10000 TJS1,509,730.00000 NGN
尼日利亚奈拉/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 NGN0.00662 TJS
5 NGN0.03312 TJS
10 NGN0.06624 TJS
20 NGN0.13247 TJS
50 NGN0.33119 TJS
100 NGN0.66237 TJS
250 NGN1.65592 TJS
500 NGN3.31185 TJS
1000 NGN6.62370 TJS
2000 NGN13.24740 TJS
5000 NGN33.11850 TJS
10000 NGN66.23700 TJS