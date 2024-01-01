5 塔吉克斯坦索莫尼兑摩洛哥迪拉姆
按实际汇率将 TJS 换算成 MAD
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|1 TJS兑MAD
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|0.9351
|0.9351
|低
|0.9068
|0.9049
|一般
|0.9196
|0.9196
|更改
|-0.56%
|-0.23%
|View full history
1 TJS to MAD stats
The performance of TJS to MAD in the last 30 days saw a 30 day high of 0.9351 and a 30 day low of 0.9068. This means the 30 day average was 0.9196. The change for TJS to MAD was -0.56.
The performance of TJS to MAD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.9351 and a 90 day low of 0.9049. This means the 90 day average was 0.9196. The change for TJS to MAD was -0.23.
如何将塔吉克斯坦索莫尼兑换成摩洛哥迪拉姆
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TJS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MAD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TJS兑MAD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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