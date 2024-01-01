2,000 泰铢兑卢旺达法郎

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1 THB兑RWFLast 30 daysLast 90 days
36.579336.5793
35.619934.7571
一般36.104535.6739
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1 THB to RWF stats

The performance of THB to RWF in the last 30 days saw a 30 day high of 36.5793 and a 30 day low of 35.6199. This means the 30 day average was 36.1045. The change for THB to RWF was 2.69.

The performance of THB to RWF in the last 90 days saw a 90 day high of 36.5793 and a 90 day low of 34.7571. This means the 90 day average was 35.6739. The change for THB to RWF was 4.63.

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泰铢/卢旺达法郎汇率
1 THB36.57930 RWF
5 THB182.89650 RWF
10 THB365.79300 RWF
20 THB731.58600 RWF
50 THB1,828.96500 RWF
100 THB3,657.93000 RWF
250 THB9,144.82500 RWF
500 THB18,289.65000 RWF
1000 THB36,579.30000 RWF
2000 THB73,158.60000 RWF
5000 THB182,896.50000 RWF
10000 THB365,793.00000 RWF
卢旺达法郎/泰铢汇率
1 RWF0.02734 THB
5 RWF0.13669 THB
10 RWF0.27338 THB
20 RWF0.54676 THB
50 RWF1.36690 THB
100 RWF2.73379 THB
250 RWF6.83447 THB
500 RWF13.66895 THB
1000 RWF27.33790 THB
2000 RWF54.67580 THB
5000 RWF136.68950 THB
10000 RWF273.37900 THB