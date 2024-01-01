250 泰铢兑阿曼里亚尔

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1 THB兑OMRLast 30 daysLast 90 days
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一般0.01060.0105
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1 THB to OMR stats

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泰铢/阿曼里亚尔汇率
1 THB0.01072 OMR
5 THB0.05358 OMR
10 THB0.10715 OMR
20 THB0.21430 OMR
50 THB0.53576 OMR
100 THB1.07151 OMR
250 THB2.67878 OMR
500 THB5.35755 OMR
1000 THB10.71510 OMR
2000 THB21.43020 OMR
5000 THB53.57550 OMR
10000 THB107.15100 OMR
阿曼里亚尔/泰铢汇率
1 OMR93.32610 THB
5 OMR466.63050 THB
10 OMR933.26100 THB
20 OMR1,866.52200 THB
50 OMR4,666.30500 THB
100 OMR9,332.61000 THB
250 OMR23,331.52500 THB
500 OMR46,663.05000 THB
1000 OMR93,326.10000 THB
2000 OMR186,652.20000 THB
5000 OMR466,630.50000 THB
10000 OMR933,261.00000 THB