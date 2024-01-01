250 泰铢兑以色列新谢克尔

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1 THB兑ILSLast 30 daysLast 90 days
0.10270.1031
0.09960.0996
一般0.10110.1012
更改-0.15%-0.72%
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1 THB to ILS stats

The performance of THB to ILS in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1027 and a 30 day low of 0.0996. This means the 30 day average was 0.1011. The change for THB to ILS was -0.15.

The performance of THB to ILS in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1031 and a 90 day low of 0.0996. This means the 90 day average was 0.1012. The change for THB to ILS was -0.72.

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泰铢/以色列新谢克尔汇率
1 THB0.10188 ILS
5 THB0.50942 ILS
10 THB1.01884 ILS
20 THB2.03768 ILS
50 THB5.09420 ILS
100 THB10.18840 ILS
250 THB25.47100 ILS
500 THB50.94200 ILS
1000 THB101.88400 ILS
2000 THB203.76800 ILS
5000 THB509.42000 ILS
10000 THB1,018.84000 ILS
以色列新谢克尔/泰铢汇率
1 ILS9.81507 THB
5 ILS49.07535 THB
10 ILS98.15070 THB
20 ILS196.30140 THB
50 ILS490.75350 THB
100 ILS981.50700 THB
250 ILS2,453.76750 THB
500 ILS4,907.53500 THB
1000 ILS9,815.07000 THB
2000 ILS19,630.14000 THB
5000 ILS49,075.35000 THB
10000 ILS98,150.70000 THB