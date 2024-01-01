1 泰铢兑克罗地亚库纳

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฿1.000 THB = kn0.1954 HRK

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1 THB兑HRKLast 30 daysLast 90 days
0.19570.1957
0.19060.1887
一般0.19310.1919
更改2.49%2.91%
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1 THB to HRK stats

The performance of THB to HRK in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1957 and a 30 day low of 0.1906. This means the 30 day average was 0.1931. The change for THB to HRK was 2.49.

The performance of THB to HRK in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1957 and a 90 day low of 0.1887. This means the 90 day average was 0.1919. The change for THB to HRK was 2.91.

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泰铢/克罗地亚库纳汇率
1 THB0.19539 HRK
5 THB0.97696 HRK
10 THB1.95392 HRK
20 THB3.90784 HRK
50 THB9.76960 HRK
100 THB19.53920 HRK
250 THB48.84800 HRK
500 THB97.69600 HRK
1000 THB195.39200 HRK
2000 THB390.78400 HRK
5000 THB976.96000 HRK
10000 THB1,953.92000 HRK
克罗地亚库纳/泰铢汇率
1 HRK5.11792 THB
5 HRK25.58960 THB
10 HRK51.17920 THB
20 HRK102.35840 THB
50 HRK255.89600 THB
100 HRK511.79200 THB
250 HRK1,279.48000 THB
500 HRK2,558.96000 THB
1000 HRK5,117.92000 THB
2000 HRK10,235.84000 THB
5000 HRK25,589.60000 THB
10000 HRK51,179.20000 THB