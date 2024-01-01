1 泰铢兑文莱元

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฿1.000 THB = B$0.03737 BND

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1 THB兑BNDLast 30 daysLast 90 days
0.03740.0374
0.03680.0366
一般0.03710.0369
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1 THB to BND stats

The performance of THB to BND in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0374 and a 30 day low of 0.0368. This means the 30 day average was 0.0371. The change for THB to BND was 1.33.

The performance of THB to BND in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0374 and a 90 day low of 0.0366. This means the 90 day average was 0.0369. The change for THB to BND was 1.49.

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泰铢/文莱元汇率
1 THB0.03737 BND
5 THB0.18684 BND
10 THB0.37368 BND
20 THB0.74735 BND
50 THB1.86838 BND
100 THB3.73675 BND
250 THB9.34188 BND
500 THB18.68375 BND
1000 THB37.36750 BND
2000 THB74.73500 BND
5000 THB186.83750 BND
10000 THB373.67500 BND
文莱元/泰铢汇率
1 BND26.76130 THB
5 BND133.80650 THB
10 BND267.61300 THB
20 BND535.22600 THB
50 BND1,338.06500 THB
100 BND2,676.13000 THB
250 BND6,690.32500 THB
500 BND13,380.65000 THB
1000 BND26,761.30000 THB
2000 BND53,522.60000 THB
5000 BND133,806.50000 THB
10000 BND267,613.00000 THB