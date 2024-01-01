500 斯威士兰里兰吉尼兑西非法郎

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1 SZL兑XOFLast 30 daysLast 90 days
33.852734.1376
32.809631.7579
一般33.231133.0739
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1 SZL to XOF stats

The performance of SZL to XOF in the last 30 days saw a 30 day high of 33.8527 and a 30 day low of 32.8096. This means the 30 day average was 33.2311. The change for SZL to XOF was -0.44.

The performance of SZL to XOF in the last 90 days saw a 90 day high of 34.1376 and a 90 day low of 31.7579. This means the 90 day average was 33.0739. The change for SZL to XOF was 1.43.

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斯威士兰里兰吉尼/西非法郎汇率
1 SZL33.04340 XOF
5 SZL165.21700 XOF
10 SZL330.43400 XOF
20 SZL660.86800 XOF
50 SZL1,652.17000 XOF
100 SZL3,304.34000 XOF
250 SZL8,260.85000 XOF
500 SZL16,521.70000 XOF
1000 SZL33,043.40000 XOF
2000 SZL66,086.80000 XOF
5000 SZL165,217.00000 XOF
10000 SZL330,434.00000 XOF
西非法郎/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 XOF0.03026 SZL
5 XOF0.15132 SZL
10 XOF0.30263 SZL
20 XOF0.60527 SZL
50 XOF1.51317 SZL
100 XOF3.02633 SZL
250 XOF7.56583 SZL
500 XOF15.13165 SZL
1000 XOF30.26330 SZL
2000 XOF60.52660 SZL
5000 XOF151.31650 SZL
10000 XOF302.63300 SZL