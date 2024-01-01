10,000 斯威士兰里兰吉尼兑西非法郎
按实际汇率将 SZL 换算成 XOF
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|1 SZL兑XOF
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|33.8527
|34.1376
|低
|32.8096
|31.7579
|一般
|33.2311
|33.0739
|更改
|-0.44%
|1.43%
|View full history
1 SZL to XOF stats
The performance of SZL to XOF in the last 30 days saw a 30 day high of 33.8527 and a 30 day low of 32.8096. This means the 30 day average was 33.2311. The change for SZL to XOF was -0.44.
The performance of SZL to XOF in the last 90 days saw a 90 day high of 34.1376 and a 90 day low of 31.7579. This means the 90 day average was 33.0739. The change for SZL to XOF was 1.43.
如何将斯威士兰里兰吉尼兑换成西非法郎
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SZL作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择XOF作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SZL兑XOF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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