10 斯威士兰里兰吉尼兑港元

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1 SZL兑HKDLast 30 daysLast 90 days
0.43480.4352
0.42000.4118
一般0.42870.4254
更改0.90%2.54%
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1 SZL to HKD stats

The performance of SZL to HKD in the last 30 days saw a 30 day high of 0.4348 and a 30 day low of 0.4200. This means the 30 day average was 0.4287. The change for SZL to HKD was 0.90.

The performance of SZL to HKD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.4352 and a 90 day low of 0.4118. This means the 90 day average was 0.4254. The change for SZL to HKD was 2.54.

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1 EUR11.4581.0861.6581.5020.84490.89119.852
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斯威士兰里兰吉尼/港元汇率
1 SZL0.42690 HKD
5 SZL2.13450 HKD
10 SZL4.26899 HKD
20 SZL8.53798 HKD
50 SZL21.34495 HKD
100 SZL42.68990 HKD
250 SZL106.72475 HKD
500 SZL213.44950 HKD
1000 SZL426.89900 HKD
2000 SZL853.79800 HKD
5000 SZL2,134.49500 HKD
10000 SZL4,268.99000 HKD
港元/斯威士兰里兰吉尼汇率
100 HKD234.24700 SZL
200 HKD468.49400 SZL
300 HKD702.74100 SZL
500 HKD1,171.23500 SZL
1000 HKD2,342.47000 SZL
2000 HKD4,684.94000 SZL
2500 HKD5,856.17500 SZL
3000 HKD7,027.41000 SZL
4000 HKD9,369.88000 SZL
5000 HKD11,712.35000 SZL
10000 HKD23,424.70000 SZL
20000 HKD46,849.40000 SZL