50 斯威士兰里兰吉尼兑孟加拉塔卡

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50 szl
320.96 bdt

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1 SZL兑BDTLast 30 daysLast 90 days
6.53836.5513
6.31385.8270
一般6.44706.3372
更改0.84%10.16%
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1 SZL to BDT stats

The performance of SZL to BDT in the last 30 days saw a 30 day high of 6.5383 and a 30 day low of 6.3138. This means the 30 day average was 6.4470. The change for SZL to BDT was 0.84.

The performance of SZL to BDT in the last 90 days saw a 90 day high of 6.5513 and a 90 day low of 5.8270. This means the 90 day average was 6.3372. The change for SZL to BDT was 10.16.

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斯威士兰里兰吉尼/孟加拉塔卡汇率
1 SZL6.41925 BDT
5 SZL32.09625 BDT
10 SZL64.19250 BDT
20 SZL128.38500 BDT
50 SZL320.96250 BDT
100 SZL641.92500 BDT
250 SZL1,604.81250 BDT
500 SZL3,209.62500 BDT
1000 SZL6,419.25000 BDT
2000 SZL12,838.50000 BDT
5000 SZL32,096.25000 BDT
10000 SZL64,192.50000 BDT
孟加拉塔卡/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 BDT0.15578 SZL
5 BDT0.77891 SZL
10 BDT1.55781 SZL
20 BDT3.11562 SZL
50 BDT7.78905 SZL
100 BDT15.57810 SZL
250 BDT38.94525 SZL
500 BDT77.89050 SZL
1000 BDT155.78100 SZL
2000 BDT311.56200 SZL
5000 BDT778.90500 SZL
10000 BDT1,557.81000 SZL