1,000 斯威士兰里兰吉尼兑阿根廷比索

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1 SZL兑ARSLast 30 daysLast 90 days
51.198451.1984
49.150546.5174
一般50.474849.1106
更改2.92%9.21%
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1 SZL to ARS stats

The performance of SZL to ARS in the last 30 days saw a 30 day high of 51.1984 and a 30 day low of 49.1505. This means the 30 day average was 50.4748. The change for SZL to ARS was 2.92.

The performance of SZL to ARS in the last 90 days saw a 90 day high of 51.1984 and a 90 day low of 46.5174. This means the 90 day average was 49.1106. The change for SZL to ARS was 9.21.

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斯威士兰里兰吉尼/阿根廷比索汇率
1 SZL50.80250 ARS
5 SZL254.01250 ARS
10 SZL508.02500 ARS
20 SZL1,016.05000 ARS
50 SZL2,540.12500 ARS
100 SZL5,080.25000 ARS
250 SZL12,700.62500 ARS
500 SZL25,401.25000 ARS
1000 SZL50,802.50000 ARS
2000 SZL101,605.00000 ARS
5000 SZL254,012.50000 ARS
10000 SZL508,025.00000 ARS
阿根廷比索/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 ARS0.01968 SZL
5 ARS0.09842 SZL
10 ARS0.19684 SZL
20 ARS0.39368 SZL
50 ARS0.98421 SZL
100 ARS1.96841 SZL
250 ARS4.92103 SZL
500 ARS9.84205 SZL
1000 ARS19.68410 SZL
2000 ARS39.36820 SZL
5000 ARS98.42050 SZL
10000 ARS196.84100 SZL