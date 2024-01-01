500 萨尔瓦多科朗兑哈萨克斯坦坚戈

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1 SVC兑KZTLast 30 daysLast 90 days
54.860054.8600
53.317150.2743
一般54.310052.2111
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1 SVC to KZT stats

The performance of SVC to KZT in the last 30 days saw a 30 day high of 54.8600 and a 30 day low of 53.3171. This means the 30 day average was 54.3100. The change for SVC to KZT was 1.53.

The performance of SVC to KZT in the last 90 days saw a 90 day high of 54.8600 and a 90 day low of 50.2743. This means the 90 day average was 52.2111. The change for SVC to KZT was 6.98.

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萨尔瓦多科朗/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 SVC54.13260 KZT
5 SVC270.66300 KZT
10 SVC541.32600 KZT
20 SVC1,082.65200 KZT
50 SVC2,706.63000 KZT
100 SVC5,413.26000 KZT
250 SVC13,533.15000 KZT
500 SVC27,066.30000 KZT
1000 SVC54,132.60000 KZT
2000 SVC108,265.20000 KZT
5000 SVC270,663.00000 KZT
10000 SVC541,326.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/萨尔瓦多科朗汇率
1 KZT0.01847 SVC
5 KZT0.09237 SVC
10 KZT0.18473 SVC
20 KZT0.36946 SVC
50 KZT0.92366 SVC
100 KZT1.84732 SVC
250 KZT4.61830 SVC
500 KZT9.23660 SVC
1000 KZT18.47320 SVC
2000 KZT36.94640 SVC
5000 KZT92.36600 SVC
10000 KZT184.73200 SVC