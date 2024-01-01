5 萨尔瓦多科朗兑以色列新谢克尔

按实际汇率将 SVC 换算成 ILS

5 svc
2.09 ils

₡1.000 SVC = ₪0.4184 ILS

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 SVC兑ILSLast 30 daysLast 90 days
0.43140.4337
0.41110.4111
一般0.42030.4230
更改-2.58%-3.53%
View full history

1 SVC to ILS stats

The performance of SVC to ILS in the last 30 days saw a 30 day high of 0.4314 and a 30 day low of 0.4111. This means the 30 day average was 0.4203. The change for SVC to ILS was -2.58.

The performance of SVC to ILS in the last 90 days saw a 90 day high of 0.4337 and a 90 day low of 0.4111. This means the 90 day average was 0.4230. The change for SVC to ILS was -3.53.

Track market rates

热门货币

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.08690.8911.6580.8441.45819.8521.844
1 USD0.921183.7241.5270.7771.34318.2861.698
1 INR0.0110.01210.0180.0090.0160.2180.02
1 AUD0.6030.65554.81410.5090.87911.9721.112

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将萨尔瓦多科朗兑换成以色列新谢克尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SVC作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ILS作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SVC兑ILS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

萨尔瓦多科朗 的热门货币对

SVC兑EUR

SVC兑USD

SVC兑INR

SVC兑AUD

SVC兑GBP

SVC兑SGD

SVC兑ZAR

SVC兑NZD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
萨尔瓦多科朗/以色列新谢克尔汇率
1 SVC0.41838 ILS
5 SVC2.09189 ILS
10 SVC4.18377 ILS
20 SVC8.36754 ILS
50 SVC20.91885 ILS
100 SVC41.83770 ILS
250 SVC104.59425 ILS
500 SVC209.18850 ILS
1000 SVC418.37700 ILS
2000 SVC836.75400 ILS
5000 SVC2,091.88500 ILS
10000 SVC4,183.77000 ILS
以色列新谢克尔/萨尔瓦多科朗汇率
1 ILS2.39019 SVC
5 ILS11.95095 SVC
10 ILS23.90190 SVC
20 ILS47.80380 SVC
50 ILS119.50950 SVC
100 ILS239.01900 SVC
250 ILS597.54750 SVC
500 ILS1,195.09500 SVC
1000 ILS2,390.19000 SVC
2000 ILS4,780.38000 SVC
5000 ILS11,950.95000 SVC
10000 ILS23,901.90000 SVC