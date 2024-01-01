5 萨尔瓦多科朗兑保加利亚列弗

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1 SVC兑BGNLast 30 daysLast 90 days
0.20880.2095
0.20440.2044
一般0.20630.2069
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1 SVC to BGN stats

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The performance of SVC to BGN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.2095 and a 90 day low of 0.2044. This means the 90 day average was 0.2069. The change for SVC to BGN was -1.49.

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萨尔瓦多科朗/保加利亚列弗汇率
1 SVC0.20592 BGN
5 SVC1.02960 BGN
10 SVC2.05920 BGN
20 SVC4.11840 BGN
50 SVC10.29600 BGN
100 SVC20.59200 BGN
250 SVC51.48000 BGN
500 SVC102.96000 BGN
1000 SVC205.92000 BGN
2000 SVC411.84000 BGN
5000 SVC1,029.60000 BGN
10000 SVC2,059.20000 BGN
保加利亚列弗/萨尔瓦多科朗汇率
1 BGN4.85625 SVC
5 BGN24.28125 SVC
10 BGN48.56250 SVC
20 BGN97.12500 SVC
50 BGN242.81250 SVC
100 BGN485.62500 SVC
250 BGN1,214.06250 SVC
500 BGN2,428.12500 SVC
1000 BGN4,856.25000 SVC
2000 BGN9,712.50000 SVC
5000 BGN24,281.25000 SVC
10000 BGN48,562.50000 SVC