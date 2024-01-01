10,000 苏里南元兑乌干达先令

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1 SRD兑UGXLast 30 daysLast 90 days
128.4230128.4230
119.0400111.9710
一般123.6378119.1717
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1 SRD to UGX stats

The performance of SRD to UGX in the last 30 days saw a 30 day high of 128.4230 and a 30 day low of 119.0400. This means the 30 day average was 123.6378. The change for SRD to UGX was 6.84.

The performance of SRD to UGX in the last 90 days saw a 90 day high of 128.4230 and a 90 day low of 111.9710. This means the 90 day average was 119.1717. The change for SRD to UGX was 12.99.

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苏里南元/乌干达先令汇率
1 SRD127.17800 UGX
5 SRD635.89000 UGX
10 SRD1,271.78000 UGX
20 SRD2,543.56000 UGX
50 SRD6,358.90000 UGX
100 SRD12,717.80000 UGX
250 SRD31,794.50000 UGX
500 SRD63,589.00000 UGX
1000 SRD127,178.00000 UGX
2000 SRD254,356.00000 UGX
5000 SRD635,890.00000 UGX
10000 SRD1,271,780.00000 UGX
乌干达先令/苏里南元汇率
1 UGX0.00786 SRD
5 UGX0.03931 SRD
10 UGX0.07863 SRD
20 UGX0.15726 SRD
50 UGX0.39315 SRD
100 UGX0.78630 SRD
250 UGX1.96575 SRD
500 UGX3.93149 SRD
1000 UGX7.86298 SRD
2000 UGX15.72596 SRD
5000 UGX39.31490 SRD
10000 UGX78.62980 SRD