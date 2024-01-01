苏里南元 至俄罗斯卢布 汇率历史

今日 苏里南元 至俄罗斯卢布 的汇率目前为 2.936，较昨日变动 0.197%。过去一周，苏里南元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.166%。

过去一周，苏里南元 至俄罗斯卢布 的汇率在 22-07-2024 的最高点 2.995 和 25-07-2024 的最低点 2.894 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -1.212%。