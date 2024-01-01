10 苏里南元兑新西兰元

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1 SRD兑NZDLast 30 daysLast 90 days
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0.05280.0492
一般0.05510.0522
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1 SRD to NZD stats

The performance of SRD to NZD in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0583 and a 30 day low of 0.0528. This means the 30 day average was 0.0551. The change for SRD to NZD was 9.74.

The performance of SRD to NZD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0583 and a 90 day low of 0.0492. This means the 90 day average was 0.0522. The change for SRD to NZD was 16.70.

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1 USD11.3430.9211.5271.3840.77783.72418.286
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1 EUR1.0861.45811.6581.5020.84490.89119.852
1 AUD0.6550.8790.60310.9060.50954.81411.972

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苏里南元/新西兰元汇率
1 SRD0.05793 NZD
5 SRD0.28963 NZD
10 SRD0.57925 NZD
20 SRD1.15851 NZD
50 SRD2.89627 NZD
100 SRD5.79253 NZD
250 SRD14.48133 NZD
500 SRD28.96265 NZD
1000 SRD57.92530 NZD
2000 SRD115.85060 NZD
5000 SRD289.62650 NZD
10000 SRD579.25300 NZD
新西兰元/苏里南元汇率
1 NZD17.26360 SRD
5 NZD86.31800 SRD
10 NZD172.63600 SRD
20 NZD345.27200 SRD
50 NZD863.18000 SRD
100 NZD1,726.36000 SRD
250 NZD4,315.90000 SRD
500 NZD8,631.80000 SRD
1000 NZD17,263.60000 SRD
2000 NZD34,527.20000 SRD
5000 NZD86,318.00000 SRD
10000 NZD172,636.00000 SRD