圣赫勒拿磅 至乌克兰格里夫纳 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至乌克兰格里夫纳 的汇率目前为 52.628，较昨日变动 0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.082%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至乌克兰格里夫纳 的汇率在 22-07-2024 的最高点 53.307 和 26-07-2024 的最低点 52.567 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.258%。