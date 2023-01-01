5000 圣赫勒拿磅兑至泽西镑

按实际汇率将 SHP 换算成 JEP

5,000 shp
5,002.35 jep

1.00000 SHP = 1.00047 JEP

03:21 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Trustpilot logoTrustpilot 评分

Loading

热门货币

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7874020.911251.507161.331718.71681.358251.61904
1 GBP1.2711.157271.914091.6912623.77031.724982.05618
1 EUR1.09740.864111.653961.4614120.53981.490541.77673
1 AUD0.66350.5224410.60461110.88358312.41860.9011991.07423

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Saint Helena pounds兑换成至泽西镑

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SHP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择JEP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SHP兑JEP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 圣赫勒拿磅

SHP兑USD

SHP兑GBP

SHP兑EUR

SHP兑AUD

SHP兑SGD

SHP兑ZAR

SHP兑CAD

SHP兑NZD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
圣赫勒拿镑/泽西岛镑汇率
1 SHP1.00047 JEP
5 SHP5.00235 JEP
10 SHP10.00470 JEP
20 SHP20.00940 JEP
50 SHP50.02350 JEP
100 SHP100.04700 JEP
250 SHP250.11750 JEP
500 SHP500.23500 JEP
1000 SHP1000.47000 JEP
2000 SHP2000.94000 JEP
5000 SHP5002.35000 JEP
10000 SHP10004.70000 JEP
泽西岛镑/圣赫勒拿镑汇率
1 JEP0.99953 SHP
5 JEP4.99765 SHP
10 JEP9.99531 SHP
20 JEP19.99062 SHP
50 JEP49.97655 SHP
100 JEP99.95310 SHP
250 JEP249.88275 SHP
500 JEP499.76550 SHP
1000 JEP999.53100 SHP
2000 JEP1999.06200 SHP
5000 JEP4997.65500 SHP
10000 JEP9995.31000 SHP