圣赫勒拿磅 至匈牙利福林 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至匈牙利福林 的汇率目前为 463.401，较昨日变动 -0.286%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.020%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至匈牙利福林 的汇率在 25-07-2024 的最高点 468.975 和 22-07-2024 的最低点 461.917 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.294%。